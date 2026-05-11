O que se sabe sobre a adolescente de 12 anos encontrada morta no RJ

Segundo a Polícia Civil, a madrasta de Myrella Venceslau Freire foi presa como principal suspeita da autoria da morte

Reprodução/Instagram Adolescente de 12 anos que foi morta, Myrella Venceslau Freire



A adolescente Myrella Venceslau Freire, de 12 anos, foi encontrada morta na quinta-feira (8) no Morro do Pau Branco, em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Civil, a madrasta de Myrella, Bianca Martins da Silva Oliveira, é a principal suspeita de matar a adolescente.

A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de São João de Meriti, fez uma publicação de pesar sobre a morte da adolescente. Ela era estudante da rede municipal. “Neste momento de dor e tristeza, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar, desejando força e conforto para enfrentar esta perda irreparável”, escreveu a secretaria.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam temporariamente, no sábado (9), a madrasta suspeita de matar Myrella.

Segundo os agentes da polícia, a investigação apontava para a “hipótese de invasão da residência por um homem que teria abusado sexualmente da menina. No entanto, após a conclusão do laudo de necropsia, foi constatada a ausência de sinais de violência sexual”.

A partir das novas informações adquiridas após os depoimentos, a polícia identificou contradições nas oitivias da madrasta da vítima. De acordo com a investigação, a mulher esteve com a criança no período em que o crime teria ocorrido e “apresentou uma versão incompatível com os elementos apurados até o momento, na tentativa de criar um álibi”, informaram.

Segundo a Polícia Civil, ela foi encontrada por familiares nos fundos da residência onde ela morava, após a mãe retornar para casa e encontrar apenas o irmão de Myrella, de 4 anos, sozinho. Bianca, supostamente, também estaria fora de casa na hora do ocorrido.