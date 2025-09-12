O que se sabe sobre morte de advogado a facadas no centro de São Paulo?

Crime aconteceu na quarta-feira (10), na Bela Vista; suspeito teve prisão preventiva decretada pela Justiça na quinta (11)

Reprodução/Redes Sociais Advogado André Luis Vedovato Amato, morto a facadas após defender uma amiga de um assédio, no centro de SP



Uma amiga do advogado André Luis Vedovato Amato disse à polícia que o rapaz foi morto após defendê-la de um assédio. O crime ocorreu na quarta-feira (10), dentro de um prédio na Rua Major Diogo, na Bela Vista, centro de São Paulo. Segundo o relato, a jovem foi à residência da vítima durante a madrugada, perto da 1 hora. Por volta das 2 horas, André chegou junto com um colega chamado Cleverson. Eles foram juntos para o apartamento do advogado e consumiram bebidas alcoólicas e cocaína.

Na parte da manhã, Cleverson começou a ficar violento e assediar a jovem. Ela pediu que ele parasse. André, que estava no banho, percebeu o ocorrido, pegou um cabo de vassoura para defendê-la. Ele e Cleverson começaram a brigar e ela se escondeu em um dos quartos. A briga avançou para o corredor do lado de fora do apartamento e ela gritou por ajuda pela janela. Entretanto, quando a polícia chegou, André já estava morto.

A jovem relatou ainda que teve um breve relacionamento amoroso com o advogado. Eles ficaram juntos por 4 meses e depois seguiram amigos. Cleverson, de 29 anos, confessou o crime após ser preso.

Suspeito tem prisão preventiva decretada pela Justiça

A Justiça de São Paulo decretou na quinta-feira (11) a prisão preventiva do advogado Cleverson Willians Souza Lima, suspeito de assassinar a facadas André Amato. Ele já havia sido preso em flagrante na quarta (10).

Formado pela Universidade de São Paulo (USP), André Amato se apresentava nas redes sociais como advogado e professor universitário, mestre em Direito pela USP e especialista em Direito Internacional. Ainda na área acadêmica, fazia doutorado em Relações Internacionais e era bolsista pesquisador na área de regulação do desenvolvimento da Inteligência Artificial.

A morte do advogado gerou comoção entre os colegas. O advogado e professor de Direito Rubens Becak, que orientou Amato, disse que recebeu com imenso pesar a notícia. “Falecimento trágico do meu ex-orientando”, lamentou ele. A ocorrência foi registrada no 78º Distrito Policial (Jardins), que requisitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico-Legal (IML).

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert