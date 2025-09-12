‘Perseguição contra a direita’, diz Dallagnol sobre condenação de Bolsonaro por golpe

Ex-deputado criticou resultado do julgamento do ex-presidente, que, segundo ele, está ‘pagando o preço pela vontade de ministros que querem emplacar a extrema-esquerda no poder’

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados O ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo)



Durante a 12º Edição do Fórum Caminhos da Liberdade, realizado na última quinta-feira (11) em uma casa de eventos na zona sul de São Paulo, o ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo) fez duras críticas ao resultado do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O evento reuniu diversas personalidades para discutir temas de relevância nacional, com foco especial na recente condenação de Bolsonaro. Dallagnol, conhecido por seu papel como ex-procurador da República e coordenador da operação Lava-Jato, afirmou que o ex-presidente está sendo alvo de uma perseguição política. Segundo ele, o objetivo seria marginalizar a direita no Brasil, e a condenação seria fruto de uma vontade pessoal de ministros que desejam fortalecer a extrema esquerda no poder.

Além de Dallagnol, o fórum contou com a participação do advogado constitucionalista André Marsiglia, especialista em liberdade de expressão. Marsiglia destacou a importância do voto divergente do ministro Luiz Fux no julgamento de Bolsonaro. Ele acredita que essa divergência pode abrir espaço para uma nova discussão sobre a situação do ex-presidente e dos outros réus condenados por tentativa de golpe de estado após a derrota eleitoral em 2022. Marsiglia defende que o julgamento deveria ser realizado pelo plenário completo do Supremo Tribunal Federal (STF), composto por 11 juízes, e não apenas por cinco, dos quais três estariam sob suspeição.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA