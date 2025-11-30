O que se sabe sobre o caso em que mulher foi atropelada e arrastada por 1 km em SP?

Caso aconteceu na zona norte da capital paulista; polícia investiga tentativa de feminicídio, e ex-companheiro é o principal suspeito

Reprodução/Instagram/@taay_souza Taynara Souza Santos é mãe de duas crianças e foi socorrida em estado gravíssimo



A Polícia Civil de São Paulo investiga uma tentativa de feminicídio contra Taynara Souza Santos, 31 anos, atropelada e arrastada por mais de um quilômetro na zona norte da capital na manhã de sábado (29). Mãe de duas crianças, ela foi socorrida em estado gravíssimo, passou por cirurgias e teve as duas pernas amputadas. Segue internada na UTI do Hospital Municipal Vereador José Storopolli.

O principal suspeito é o ex-companheiro, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, que está foragido. Testemunhas relataram que ele discutiu com Taynara por ciúmes em um bar na Avenida Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, na Vila Maria. Câmeras de segurança registraram a briga do lado de fora e o momento em que Douglas entra em um carro preto, acelera e atropela a vítima, que fica presa sob o veículo.

Vídeos que circulam nas redes sociais e foram entregues à polícia mostram Taynara sendo arrastada até a Marginal Tietê. Segundo os advogados da família, o corpo só se desprendeu do carro após o suspeito passar pela calçada de um posto de gasolina, cerca de 1 km do local do atropelamento. Testemunhas ainda tentaram interceptar o veículo durante a fuga.

A Polícia Civil trata o caso como tentativa de feminicídio com extrema crueldade. Um funcionário do bar relatou que o motorista chegou a puxar o freio de mão para aumentar o atrito do carro contra o corpo da vítima. Segundo informações preliminares, o suspeito pode ter fugido para o Ceará. A defesa dele não foi encontrada. O espaço da Jovem Pan está aberto para qualquer manifestação.

A Secretaria da Segurança Pública informou que diligências seguem em andamento para localizar Douglas. A pasta afirma que as provas colhidas até o momento indicam intenção de matar. A Secretaria Municipal da Saúde não divulgou boletim sobre o estado clínico de Taynara em razão de sigilo médico.