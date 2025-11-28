Polícia prende homem acusado de matar ex-namorada e a mãe dela na Zona Leste de SP

Suspeito estava foragido desde setembro; investigações apontam que ele atraiu as vítimas para uma emboscada utilizando a própria filha bebê

Polícia Civil de São Paulo prendeu, na manhã desta sexta-feira (28), Bruno Rocha Campos, apontado como o autor do duplo feminicídio que vitimou sua ex-namorada e a mãe dela. O suspeito, que estava foragido desde o crime, ocorrido em setembro na Cidade Tiradentes, Zona Leste da capital, foi detido no município de Campinas, no interior do estado.

A operação foi conduzida pela 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), responsável pelo inquérito. Segundo as investigações, o crime foi premeditado e envolveu uma armadilha. Na data dos fatos, Bruno telefonou para a ex-companheira, Bruna Freitas Santos Nascimento, de 29 anos, exigindo que ela fosse até sua residência buscar a filha do casal, uma bebê de apenas quatro meses. Para forçar o encontro, o homem ameaçou matar a criança caso a mãe não aparecesse.

Temendo pela vida da filha e com medo do ex-parceiro, Bruna pediu que sua mãe, Claudinéia de Freitas Santos, de 54 anos, a acompanhasse. Ao chegarem às proximidades da casa do suspeito, localizada na Travessa Gean Barrieri, as duas mulheres foram atacadas a facadas. Elas foram encontradas feridas na Rua Cachoeira do Campo Grande, a cerca de 50 metros do imóvel de Bruno.

Apesar de o socorro ter sido acionado por testemunhas e frequentadores de um comércio local, as vítimas não sobreviveram. Bruna faleceu durante o transporte para a unidade de saúde, e Claudinéia morreu após ser internada no Hospital Santa Marcelina. A criança, que estava com o pai, não presenciou as agressões e atualmente está sob a guarda da família materna.

Histórico de violência

A investigação revelou um padrão de comportamento agressivo por parte do suspeito. Relatos de familiares indicam que, durante o relacionamento de um ano — encerrado em janeiro —, Bruno já havia ameaçado a ex-namorada diversas vezes, chegando a tentar atropelá-la enquanto ela estava grávida e a sequestrá-la em outra oportunidade.

Além do histórico contra Bruna, a polícia confirmou que Bruno possui antecedentes criminais. Em 2011, ele cumpriu pena por tentativa de homicídio contra o companheiro de uma outra ex-namorada.

Na residência onde o crime mais recente ocorreu, os investigadores apreenderam uma carabina de pressão e a faca supostamente utilizada nos assassinatos. O caso foi registrado como duplo feminicídio, com agravantes que incluem motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa das vítimas.