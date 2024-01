OAB homenageia juíza que mandou servir café a preso ‘com frio’: ‘Atuação ética e humanizada’

Lana Leitão Martins viralizou nas redes sociais por causa de sua atitude; algumas pessoas ficaram incrédulas com o ocorrido

Reprodução/TRERR Juíza ficou conhecida por servir café para preso que estava com frio



Lana Leitão Martins, juíza que viralizou nas redes sociais após mandar servir café para preso que estava com frio, foi homenageada, na sexta-feira, 12, pela Ordem dos Advogados do Brasil em Roraima (OAB-RR). Na última quarta-feira, 10, repercutiu nas redes sociais o trecho de uma audiência de custódia em que a magistrada questiona o réu Luan Gomes, de 20 anos, se ele estava com frio e se aceitaria um café. Na sessão, a juíza reparou que Luan Gomes estava incomodado com a temperatura na sala. “Não vou fazer audiência com ele tremendo”, disse. A magistrada então solicitou, em seguida, que o ar-condicionado fosse desligado e que se providenciasse um casaco para cobrir o réu. A gravação viralizou no X (antigo Twitter) após o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se dizer “incrédulo” com a conduta. Na publicação, ele não informou o crime ao qual Luan Gomes responde. O Tribunal informou que o conteúdo da audiência de custódia é sigiloso.

A Menção Elogiosa configura um elogio formal, em nome da OAB-RR, à postura da magistrada. No despacho, o presidente da entidade, Ednaldo Gomes Vidal, diz que a homenagem é um “reconhecimento à atuação ética e humanizada” da juíza. A Menção foi encaminhada a Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania; a Jesus Nascimento, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJ-RR); e a Marcelo Oliveira, presidente da Associação de Magistrados de Roraima (AMARR).

Eu acredito só vendo. Eu vendo: não acredito. pic.twitter.com/LdvMThYjL8 — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) January 10, 2024

*Com informações do Estadão Conteúdo