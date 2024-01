Amistoso entre Brasil e Espanha contra o racismo já tem data e local definido; confira 

Partida será disputada no dia 26 de março no estádio Santiago Bernabéu; objetivo do jogo é reforçar o compromisso contra a violência

Lucas Figueiredo/CBF - 24/03/2022 Brasil x Chile no Maracanã pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Vinícius Júnior



A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou nesta segunda-feira, 15, o jogo amistoso entre Brasil e Espanha, organizado em resposta aos insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, será disputado no dia 26 de março no estádio Santiago Bernabéu. O acordo para a realização do jogo em Madri no mês de março deste ano já havia sido feito em junho de 2023, mas a data ainda não havia sido confirmada pelas federações dos dois países. O objetivo do amistoso é reforçar o compromisso contra a violência e o racismo, promovendo uma grande festa do futebol entre duas das seleções mais potentes do panorama internacional, de acordo com a RFEF. O atacante Vinícius Júnior foi alvo de insultos racistas em 21 de maio do ano passado, durante uma partida do Real Madrid contra o Valencia no Estádio Mestalla. O caso gerou indignação no mundo do futebol e resultou na abertura de uma investigação pela Justiça espanhola.

Na época, a RFEF admitiu que o futebol espanhol enfrentava um problema com o racismo. Agora, o amistoso entre Brasil e Espanha surge como uma oportunidade de reafirmar o compromisso em combater esse tipo de comportamento discriminatório. A partida promete ser um evento esportivo de grande importância, reunindo duas seleções de destaque no cenário internacional. O estádio Santiago Bernabéu será o palco desse confronto, que tem como objetivo principal promover a união e a igualdade no futebol.