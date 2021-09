Obra desaba na zona sul de São Paulo e homem fica preso nos escombros

Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h em obra na Chácara Santo Antônio; vítima não teve ferimentos graves

Reprodução/ Corpo de Bombeiros Equipe do Corpo de Bombeiros teve dificuldades para retirar a vítima dos escombros



No fim da tarde desta terça-feira, 21, o Corpo de Bombeiros de São Paulo resgatou um homem que ficou preso em um desabamento de laje no bairro da Chácara Santo Antônio, zona sul da capital. Segundo a corporação, o local estava em obras e desabou por volta das 16h02 (horário de Brasília), depois de fortes ventos e chuva fraca na região. A vítima ficou presa em local de difícil acesso, mas com cuidado, os bombeiros conseguiram retirar o homem de 40 anos de forma segura e sem ferimentos graves. Ele teve escoriações no abdômen e nos braços e foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara.

Confira vídeo do resgate: