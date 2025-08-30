Jovem Pan > Notícias > Brasil > Obras do Rodoanel Norte provocam interdições na Dutra neste fim de semana

Obras do Rodoanel Norte provocam interdições na Dutra neste fim de semana

Rodovia será totalmente interditada em dois períodos: das 23h59 de sábado até 1h30 de domingo e novamente das 3h às 4h30 de domingo

  • 30/08/2025 06h00
Divulgação/Governo de São Paulo Rodoanel Mário Covas Trabalho integra a primeira fase do Trecho Norte, que fará a ligação entre a Dutra e a Rodovia Fernão Dias

As obras do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021) terão uma operação especial neste fim de semana, em Arujá, para o içamento de quatro vigas metálicas que farão parte da alça de ligação com a Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. As vigas, que medem 59 metros de comprimento e somam 170 toneladas, serão posicionadas por guindastes de 450 toneladas durante a madrugada deste sábado (30) para domingo (31).

Por causa da complexidade da operação, a Dutra será totalmente interditada em dois períodos: das 23h59 de sábado até 1h30 de domingo e novamente das 3h às 4h30 de domingo. Também haverá bloqueios parciais em diferentes horários, até a manhã de domingo. A concessionária Motiva informou que implantará uma operação especial de tráfego, com mensagens em painéis eletrônicos e rotas alternativas para os motoristas.

O trabalho integra a primeira fase do Trecho Norte, que fará a ligação entre a Dutra e a Rodovia Fernão Dias. Essa etapa tem entrega prevista para o segundo semestre deste ano. Já a segunda fase, que conectará a Fernão Dias à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, deve ser concluída em 2026.

As obras foram retomadas em abril de 2024, após seis anos de paralisação. Até junho, o projeto já havia atingido 51% de execução. O trecho entre a Dutra e a Fernão Dias, com 22 quilômetros de extensão, está 76% concluído. O investimento total no empreendimento é de R$ 3,4 bilhões — R$ 1,35 bilhão de recursos do Estado e R$ 2 bilhões da concessionária responsável. A fiscalização é feita pela Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

Segundo o governo estadual, a conclusão do Trecho Norte vai reduzir congestionamentos nas marginais de São Paulo, retirar veículos pesados da malha urbana, melhorar o acesso ao Porto de Santos e dar mais fluidez ao escoamento de cargas entre Minas Gerais, São Paulo e o litoral paulista.

