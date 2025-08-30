Obras do Rodoanel Norte provocam interdições na Dutra neste fim de semana

Rodovia será totalmente interditada em dois períodos: das 23h59 de sábado até 1h30 de domingo e novamente das 3h às 4h30 de domingo

Divulgação/Governo de São Paulo Trabalho integra a primeira fase do Trecho Norte, que fará a ligação entre a Dutra e a Rodovia Fernão Dias



As obras do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021) terão uma operação especial neste fim de semana, em Arujá, para o içamento de quatro vigas metálicas que farão parte da alça de ligação com a Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. As vigas, que medem 59 metros de comprimento e somam 170 toneladas, serão posicionadas por guindastes de 450 toneladas durante a madrugada deste sábado (30) para domingo (31).

Por causa da complexidade da operação, a Dutra será totalmente interditada em dois períodos: das 23h59 de sábado até 1h30 de domingo e novamente das 3h às 4h30 de domingo. Também haverá bloqueios parciais em diferentes horários, até a manhã de domingo. A concessionária Motiva informou que implantará uma operação especial de tráfego, com mensagens em painéis eletrônicos e rotas alternativas para os motoristas.

O trabalho integra a primeira fase do Trecho Norte, que fará a ligação entre a Dutra e a Rodovia Fernão Dias. Essa etapa tem entrega prevista para o segundo semestre deste ano. Já a segunda fase, que conectará a Fernão Dias à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, deve ser concluída em 2026.

As obras foram retomadas em abril de 2024, após seis anos de paralisação. Até junho, o projeto já havia atingido 51% de execução. O trecho entre a Dutra e a Fernão Dias, com 22 quilômetros de extensão, está 76% concluído. O investimento total no empreendimento é de R$ 3,4 bilhões — R$ 1,35 bilhão de recursos do Estado e R$ 2 bilhões da concessionária responsável. A fiscalização é feita pela Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

Segundo o governo estadual, a conclusão do Trecho Norte vai reduzir congestionamentos nas marginais de São Paulo, retirar veículos pesados da malha urbana, melhorar o acesso ao Porto de Santos e dar mais fluidez ao escoamento de cargas entre Minas Gerais, São Paulo e o litoral paulista.