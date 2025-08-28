Jovem Pan > Segurança > PRF apreende 152 kg de cocaína e 100 iPhones em caminhonete falsa da Receita Federal no Paraná

PRF apreende 152 kg de cocaína e 100 iPhones em caminhonete falsa da Receita Federal no Paraná

Material estava escondido na caçamba de uma caminhonete Mitsubishi Triton prata, caracterizada falsamente como viatura da Receita Federal

  • Por Jovem Pan
  • 28/08/2025 22h53 - Atualizado em 28/08/2025 22h55
  • BlueSky
Divulgação/PRF Agentes da PRF fazem blitz em estrada Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu drogas e iPhone em uma caminhonete Mitsubishi Triton prata, caracterizada falsamente como viatura da Receita Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou, na manhã desta quinta-feira (28), por volta das 8h,um carregamento de 152,6 quilos de cocaína e 100 aparelhos iPhone durante fiscalização na BR-277, em Guarapuava (PR). O material estava escondido na caçamba de uma caminhonete Mitsubishi Triton prata, caracterizada falsamente como viatura da Receita Federal. Dois homens de nacionalidade paraguaia foram presos. O veículo ostentava plotagem oficial da Receita e a inscrição do Ministério da Economia, denominação que deixou os agentes em alerta, já que o órgão foi incorporado ao Ministério da Fazenda. Além disso, tanto o motorista quanto o passageiro vestiam uniformes semelhantes aos usados por servidores da Receita.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Durante a inspeção, os policiais localizaram diversos tabletes de cocaína, confirmados por narcoteste, além dos smartphones. Os suspeitos relataram que receberam a caminhonete já carregada em Santa Terezinha de Itaipu (PR) e que o destino final da carga seria Curitiba. Segundo a PRF, o veículo apresentava placa adulterada, incompatível com os demais sinais identificadores, o que confirma a prática criminosa.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Sarah Paula

Leia também

Operações contra crime no setor de combustíveis bloquearam R$ 3,2 bi
ANP apura uso irregular de metanol em Operação Carbono Oculto
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >