PRF apreende 152 kg de cocaína e 100 iPhones em caminhonete falsa da Receita Federal no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou, na manhã desta quinta-feira (28), por volta das 8h,um carregamento de 152,6 quilos de cocaína e 100 aparelhos iPhone durante fiscalização na BR-277, em Guarapuava (PR). O material estava escondido na caçamba de uma caminhonete Mitsubishi Triton prata, caracterizada falsamente como viatura da Receita Federal. Dois homens de nacionalidade paraguaia foram presos. O veículo ostentava plotagem oficial da Receita e a inscrição do Ministério da Economia, denominação que deixou os agentes em alerta, já que o órgão foi incorporado ao Ministério da Fazenda. Além disso, tanto o motorista quanto o passageiro vestiam uniformes semelhantes aos usados por servidores da Receita.

Durante a inspeção, os policiais localizaram diversos tabletes de cocaína, confirmados por narcoteste, além dos smartphones. Os suspeitos relataram que receberam a caminhonete já carregada em Santa Terezinha de Itaipu (PR) e que o destino final da carga seria Curitiba. Segundo a PRF, o veículo apresentava placa adulterada, incompatível com os demais sinais identificadores, o que confirma a prática criminosa.

*Com informações do Estadão Conteúdo

