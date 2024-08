OMS pede que fabricantes submetam vacinas contra varíola dos macacos para uso emergencial

Medida visa acelerar o processo de aprovação dos imunizantes, em resposta a uma possível explosão de casos da doença no mundo

Aprovação emergencial das vacinas permitiria que os imunizantes estivessem disponíveis para distribuição de forma mais rápida



A OMS (Organização Mundial da Saúde) solicitou que fabricantes de vacinas contra a varíola dos macacos submetam pedidos de análise para uso emergencial desses imunizantes. A medida visa acelerar o processo de aprovação das vacinas, em resposta a uma possível explosão de casos da doença no mundo. A OMS está monitorando de perto a situação da monkeypox, conhecida no Brasil como varíola dos macacos, especialmente após o surgimento de uma nova cepa na República Democrática do Congo em setembro do ano passado. Desde então, o país africano tem enfrentado um aumento significativo no número de casos e mortes pela doença. Recentemente, essa nova cepa começou a ser observada em outros países, o que aumentou a preocupação global.

A aprovação emergencial das vacinas permitiria que os imunizantes estivessem disponíveis para distribuição de forma mais rápida, caso necessário. No Brasil, a situação também é acompanhada de perto, com 709 casos registrados em 2024, mas sem óbitos até o momento, segundo o Ministério da Saúde. O Brasil já contabilizou 16 mortes pela doença, sendo a última em abril do ano passado. Em 2023, o país também aplicou vacinas aprovadas de forma emergencial para conter a varíola dos macacos. O Ministério da Saúde convocou uma reunião nesta terça-feira (13) com o objetivo de atualizar as medidas de contenção, prevenção e controle.

