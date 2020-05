OMS registra recorde de contágios diários de Covid-19 no mundo

Dados indicam que 2,76 milhões de pessoas já se recuperaram, menos da metade dos casos

EFE/Antonio Lacerda Estados Unidos, Brasil e Rússia são os países com os maiores números de ocorrências



O número de casos confirmados da Covid-19 no mundo chegou a 5,93 milhões neste domingo (31), segundo dados coletados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que também reportou um novo recorde de novos contágios diários, 115 mil nas últimas 24 horas.

O número de mortes causadas pela pandemia já totaliza 367.166, sendo mais de 180 mil na Europa e cerca de 160 mil na América, que se mantém como o continente com mais casos registrados (2,74 milhões).

A Europa, continente que apresenta a maior queda na curva de contágios, soma 2,14 milhões de casos. O Oriente Médio ocupa o terceiro lugar em quantidade de diagnósticos positivos, tendo superado 500 mil neste domingo.

Estados Unidos, Brasil e Rússia são os países com os maiores números de ocorrências. Também preocupa a situação da Índia, que neste domingo subiu do oitavo para o sétimo lugar, com mais de 180 mil contágios.

Os dados enviados por autoridades de saúde indicam que 2,76 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid-19, menos da metade dos casos.

* Com EFE