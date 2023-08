Onça aparece enquanto pastor prega em área de mata; assista

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que Paulo Henrique Barreto vê o animal, que também percebe a presença do homem

Reprodução/Twitter/@TMeirelles23 Pastor Paulo Henrique Barreto da Silva, de 19 anos, pregava em uma área de mata próximo ao Jardim Melle, quando foi surpreendido com a presença de uma onça-parda



Um caso inusitado foi registrado no município de Vinhedo, no interior de São Paulo. O pastor Paulo Henrique Barreto da Silva, de 19 anos, pregava em uma área de mata próximo ao Jardim Melle, quando foi surpreendido com a presença de uma onça-parda. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que Paulo vê o felino, que também percebe a presença do pastor. Apesar disso, o animal se afasta sem o atacar. A gravação foi feita no último domingo, 20. No vídeo completo, de cerca de 16 minutos, é possível perceber que a onça observa o homem por pelo menos cinco minutos antes de passar à direita dele. “Jesus, tira essa onça daqui. Meu Deus, tira essa onça daqui”, repetiu o pastor durante o vídeo. Paulo explicou que foi para a área de mata, conhecida como Monte das Bananeiras, e encontrou outras pessoas fazendo orações. Contudo, optou por ficar sozinho para gravar um vídeo para o seu canal no YouTube. A onça-parda também foi vista por moradores no sábado, 19, no bairro Jardim Miriam, na região conhecida como Sete Barros. A Prefeitura de Vinhedo confirmou ambas as aparições e disse que nunca houve relatos de ataques de onças a seres humanos na região.