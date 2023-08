Beyoncé anuncia fim de turnê e fãs brasileiros se irritam: ‘Ela não vem mais’

Cantora fez um pedido de aniversário para os fãs e afirmou que setembro será o último mês da ‘Renaissance Tour’

Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Beyoncé completa 41 anos em setembro deste ano



A cantora Beyoncé fez uma postagem que intrigou os fãs brasileiros. Na madrugada desta quarta-feira, 23, a artista comemorou em suas redes sociais a chegada do período virginiano dos signos do zodíaco. Ela também deu a entender que este será o último mês dos shows da ‘Renaissance Tour‘, que divulga o seu mais recente álbum de estúdio. “A temporada de virgem está entre nós. A turnê tem sido uma alegria e, conforme nos aproximamos do último mês, meu desejo de aniversário é celebrar com vocês, com as roupas prateadas mais fabulosas nos próximos shows”, escreveu. O anúncio não agradou os fãs brasileiros, que esperavam que a cantora viesse ao país no próximo ano. “Estou juntando dinheiro, deixei o cartão liberado. Beyoncé, não faz isso comigo. Ela não vem mais”, reclamou um perfil. “Beyoncé negou um dos maiores públicos que ela poderia ter tido nessa turnê”, opinou outro. Nos últimos meses, o público brasileiro da cantora esperava que ela viesse para o Brasil e se animavam quando ela mencionava o local em suas apresentações na Europa e América do Norte.

beyonce negou um dos maiores públicos que ela poderia ter tido nessa turnê e é isso ELA NÃO VEM MAIS pic.twitter.com/klswdv5eV0 — Marcello Leal 🇧🇷 (@celloleall) August 23, 2023