Onda de calor atinge seis estados brasileiros com alerta de perigo

Além da forte onda de calor em várias regiões, no sul do país pode chover e ter ventos de até 100 km/h

MELINA D LOURDES/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Inmet emitiu o alerta laranja de perigo para altas temperaturas



Uma onda de calor com alerta de perigo está afetando seis estados do Brasil, incluindo São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta laranja de perigo para altas temperaturas, que estão 5°C acima da média para esta época do ano, no último sábado (27). A situação deve persistir até quarta-feira (1º). Cidades como São José do Rio Preto e Presidente Prudente, em São Paulo, podem chegar a 37°C, com umidade em torno de 20%, níveis semelhantes aos encontrados em desertos. O Inmet recomenda que em casos extremos, a população entre em contato com a Defesa Civil dos estados através do telefone 199. Além disso, as capitais brasileiras também estão sofrendo com o calor intenso. A maioria terá temperaturas acima de 30°C neste domingo (28), com exceção de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Salvador. Em São Paulo, a máxima pode chegar a 31°C, enquanto no Rio de Janeiro, a previsão é de 34°C.

Em Araçatuba, as temperaturas vão subindo diariamente: 34ºC neste domingo, 35ºC na segunda e terça, e 36ºC na quarta. Enquanto isso, no sul do Rio Grande do Sul, a preocupação é com temporais que devem atingir a região entre domingo (28) e segunda-feira (29). A chegada de uma frente fria é a responsável pela mudança no tempo, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes de até 100 km/h e risco de granizo. Cidades como Uruguaiana, Santa Maria, Bagé, Pelotas e Porto Alegre estão na área de perigo. O Inmet alerta para possíveis cortes de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos devido aos temporais. É importante que a população esteja atenta e tome as devidas precauções diante dessas condições climáticas adversas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA