Programa de renovação de frota de caminhões no Brasil pode enfrentar dificuldades, diz presidente da Abrava

O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, conhecido como Chorão, afirmou que o novo programa do governo para renovar a frota de caminhões no Brasil pode enfrentar dificuldades para sair do papel. Segundo ele, a proposta de retirar das estradas caminhões com mais de 20 anos ainda precisa passar por diversas discussões. No ano passado, apenas 20% da verba destinada ao programa de renovação de frota foi utilizada, o que levanta preocupações sobre a efetividade da iniciativa. Chorão ressaltou que, sem condições adequadas para os trabalhadores adquirirem novos veículos, será complicado o programa ser bem-sucedido.”É necessário que haja incentivos para a renovação da frota, mas também é fundamental que os trabalhadores tenham condições de arcar com os custos. Por isso, ainda há muitas questões a serem debatidas”, destacou Landim.

*Reportagem produzida com auxílio de IA