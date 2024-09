Onda de calor e baixa umidade atingem São Paulo e resto do Brasil nesta semana

Defesa Civil de SP alertou que quase todo o estado está em situação de emergência devido ao risco de incêndios até a próxima quinta-feira (26)

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A umidade relativa do ar na capital pode cair para níveis alarmantes, chegando a 20% durante as tardes



Uma massa de ar quente e seco se formará na região central do Brasil, resultando em temperaturas elevadas e diminuição da umidade no estado de São Paulo durante a primeira semana da primavera, que se estende até a próxima quinta-feira (26). A previsão aponta que a capital pode registrar máximas de até 36°C, enquanto cidades do interior podem alcançar até 40°C. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre os riscos de baixa umidade e onda de calor, afetando não apenas São Paulo, mas também Minas Gerais e partes das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Paraná. A Defesa Civil de São Paulo alertou que quase todo o estado está em situação de emergência devido ao risco de incêndios até a próxima quinta-feira. A umidade relativa do ar na capital pode cair para níveis alarmantes, chegando a 20% durante as tardes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a umidade do ar não fique abaixo de 60% para garantir a saúde das pessoas. Em função disso, é aconselhável que a população aumente a ingestão de líquidos e evite a exposição direta ao sol entre 11h e 16h, períodos em que os raios solares são mais intensos. Na quarta-feira (25), a previsão indica a possibilidade de chuvas isoladas na capital, embora a umidade continue baixa. Em Presidente Prudente, as temperaturas podem atingir os 40°C, enquanto o litoral paulista também enfrentará dias quentes, com máximas variando entre 31°C e 37°C em diferentes localidades. Meteorologistas da Climatempo informam que uma nova frente fria pode se aproximar, trazendo aumento da nebulosidade e a possibilidade de chuvas a partir de sexta-feira, dia 27. Essa mudança no clima pode oferecer um alívio temporário às altas temperaturas e à baixa umidade que têm afetado a região.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane