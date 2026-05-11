Onda de frio provoca recorde de temperaturas mínimas no sul e sudeste

Frio intenso fez os termômetros marcarem 2,5°C em Curitiba; em São Paulo, a mínima foi 7,2°C

Gabriel Silva/E.Fotografia/Estadão Conteúdo Nesta segunda-feira (11), de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, algumas cidades tiveram recorde de frio



A massa de ar polar que veio na retaguarda da frente fria da última semana manterá as temperaturas mais baixas em São Paulo até quarta-feira. O sistema de alta pressão também mantém o tempo firme, sem condição de chuva até quinta-feira, quando as precipitações retornam ao estado e derrubam as temperaturas novamente.

Nesta segunda-feira (11), de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, algumas cidades tiveram recorde de frio. Confira a lista:

Curitiba: 2,5 °C (a menor temperatura do ano);

São Paulo: 7,2 °C (menor temperatura do ano);

Campo Grande: 7,7 °C (menor temperatura do ano);

Cuiabá (duplo recorde de frio): 14,0 °C (menor temperatura do ano) e 25,5 °C (menor temperatura máxima do ano);

Rio Branco (duplo recorde de frio): 14,7 °C (menor temperatura do ano) e 21,6 °C (menor temperatura máxima do ano);

Goiânia (duplo recorde de frio): 15,4 °C (menor temperatura do ano) e 23,5 °C (menor temperatura máxima do ano);

Rio de Janeiro: 22,0 °C (menor temperatura máxima do ano).

Em áreas do Sul, o frio foi ainda mais forte, com termômetros marcando temperaturas negativas. Os municípios que tiveram os menores valores foram:

Urupema (SC): -3,0 °C;

Entre Rios (PR): -2,3 °C;

Urubici (SC): -2,1 °C;

General Carneiro (PR): -2,0 °C;

São Joaquim (SC): -1,8 °C.

Até o meio da semana, o tempo mais seco vai predominar, com dias típicos de outono: céu azul, baixa umidade relativa do ar, grande amplitude térmica e manhãs geladas. A partir de quarta-feira, esse ar frio vai perdendo força e a circulação de umidade volta para o Norte e o Centro-Sul. Na quinta-feira, algumas pancadas irregulares poderão ser percebidas, mas é na sexta que a chuva mais consistente acontece. Na rota das chuvas estão Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.