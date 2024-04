ONGs e tutores fazem homenagem a cão Joca em 14 estados brasileiros

Tutores usavam faixa com os dizeres ‘não somos bagagem, somos o amor da vida de alguém’

Centenas de tutores acompanhados de seus cães da raça Golden Retriever e outras raças, inclusive vira-latas, se reuniram no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, para homenagear Joca, um pet que faleceu na última segunda-feira (22), devido a uma falha operacional durante uma viagem de avião. O trajeto, que deveria durar até 2h30, acabou se estendendo por 8 horas devido a um erro da empresa Gol, resultando na trágica morte do animal ao desembarcar em São Paulo.

O ato de solidariedade e protesto não se limitou ao Rio de Janeiro, se estendendo por outros quatorze estados brasileiros, de acordo com informações da página oficial do Instagram do Golden Club Rio de Janeiro, onde tutores e seus cães se reuniram com faixas e cartazes em memória de Joca. João Fantazzini, tutor do Joca, fez uma comovente publicação em homenagem ao seu companheiro de quatro patas, destacando a importância do animal em sua vida e expressando sua tristeza pela perda.

Outras localidades como aeroporto de Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Manaus, São Paulo protestos também foram vistos. Os tutores carregevam faixas, camisas e dizeres como “não somos bagagem, somos o amor da vida de alguém” e “justiça pelo Joca”.

