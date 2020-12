MC Kevin sofre acidente de carro e é internado em São Paulo

Segundo a agência do cantor, ele está em estado estável e precisará fazer uma série de exames

Reprodução/Instagram/mckevin MC Kevin está internado fazendo exames após acidente



O cantor MC Kevin está internado após sofrer um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira, 4, em São Paulo. A agência do cantor, a GR6, divulgou uma nota confirmando a informação: “Informamos que o MC Kevin sofreu um acidente nesta madrugada e está hospitalizado. Até o presente momento temos informações de que seu quadro de saúde se encontra em estado estável. Ele está fazendo os exames necessários. Estimamos melhoras e torcemos pela sua recuperação”, postou a agência no stories do Instagram. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria da GR6 informou que o cantor estava em uma balada na noite de quinta-feira, 3, e sua ex-namorada, a advogada Deolane Bezerra, também estava no local. O casal terminou recentemente e o funkeiro passou a divulgar nas redes sociais que estava curtindo a vida de solteiro, mas sua ex expôs prints mostrando que ele ainda a procurava dizendo que estava sofrendo com a separação. Depois que saiu da balada, ele sofreu o acidente e foi levado ao hospital. Ele está acompanhado da sua mãe e não há previsão de alta.