Ônibus é atacado por usuários da Cracolândia no Centro de SP

Segundo a Polícia Militar, duas pessoas foram detidas; um cobrador de um dos ônibus sofreu luxações nos membros inferiores e precisou ser levado para um hospital

Reprodução/Instagram/@portalstaceciliabarrafunda02 Usuários da Cracolândia jogam pedra em ônibus



Um ônibus foi atacado por usuários da Cracolândia, no Centro de São Paulo, no início da tarde desta terça-feira, 11. Segundo a Polícia Militar (PM), o caso ocorreu nas imediações da Avenida Rio Branco. De acordo com a corporação, um grupo de usuários de drogas depredou dois ônibus municipais e danificou um caminhão de limpeza urbana. Um cobrador sofreu luxações nos membros inferiores e foi levado ao Hospital das Clínicas. Além disso, uma passageira de um dos coletivos sofreu escoriações leves. Ainda segundo a PM, policiais militares do 7º e do 13º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano reforçaram o policiamento na região e dispensou o grupo. Duas pessoas foram detidas. O caso foi apresentado no 3º DP. De acordo com a SPTrans, aos menos seis ônibus foram alvos de vandalismo na região central da capital nesta terça-feira, 11. “A SPTrans mantém contato com a PM em relação às ocorrências de violência no transporte público e esclarece que todos os registros que recebe de usuários são comunicados ao setor de inteligência das autoridades policiais”, disse a empresa.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que agentes da polícia e da GCM chegam na região da Santa Ifigência para dispersar a multidão. Na fuga, alguns usuários jogam pedra na nas janelas de um coletivo, que estava parado em um ponto.