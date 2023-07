Filho é preso por amarrar a mãe para extorqui-la em R$ 7 mil em Goiás

Suspeito desferiu um soco na nuca da vítima e amarrou a mulher com fita adesiva; caso ocorreu no dia 2 de julho

Divulgação/Polícia Civil de Goiás Suspeito foi localizado em Jataí-GO e preso pela Polícia Civil



Um homem foi preso preventivamente nesta segunda-feira, 10, suspeito de amarrar e espancar a própria mãe, de 84 anos, e extorquir a vítima, em Goiás. Ele pedia uma quantia de R$ 7 mil. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, o caso ocorreu no dia 2 de julho. A mãe chegou na casa do suspeito e, sem que ela percebesse, o filho desferiu um soco na nuca da mulher que acabou caindo, segundo informou a corporação. Com uma fita adesiva, ele amarrou a vítima e enrolou a boca e os braços da vítima. Ele disse que soltaria se ela lhe desse R$ 7 mil. Caso contrário, ele ameaçou a matar a vítima. A mulher percebeu que o braço estavam sendo cortados pela fita e disse que buscaria o dinheiro em sua casa. Ele soltou e a mulher conseguiu fugir. Policiais da da 7ª Delegacia Regional, em Caiapônia localizaram o suspeito em Jataí, onde acabou preso por extorsão mediante violência. A polícia não revelou a identidade do investigado.