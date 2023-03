Ônibus tomba na Régis Bittencourt e deixa três mortos e três pessoas gravemente feridas

Vítimas eram dois adultos e uma criança; outras 39 pessoas também foram socorridas, mas com ferimentos leves ou estado de saúde estável

Banco de imagens/Pexels Diversas viaturas estiveram no local, ajudando no socorro às vítimas



Um ônibus de dois andares tombou no quilômetro 511 da rodovia Régis Bittencourt, em Juquitiba, no Estado de São Paulo, nas primeiras horas desta sexta-feira, 17, deixando ao menos três mortos, dois adultos e uma criança, além de diversos feridos, sendo três em estado grave de saúde. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o socorro. Os feridos foram levadas para o Hospital Regional de Pariquera-Açu e o Hospital Regional de Registro, ambos municipais. Outras 39 pessoas também foram encaminhadas a essas unidades de saúde, mas com ferimentos leves ou estado de saúde estável. As informações são do Corpo de Bombeiros. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o tombamento do ônibus, que ia de Cajati para Aparecida, no Vale do Paraíba Paulista.

*Texto em atualização