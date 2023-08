Relatório final de investigação sobre apagão levará até 45 dias úteis para ser concluído, diz ONS

Instituição tenta compreender como queda de linha no Ceará reverberou em todo o território nacional

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou nesta quinta-feira, 17, que o relatório final sobre o apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal na última terça-feira, 15, ficará concluído em até 45 dias úteis. Segundo o informe preliminar da instituição, há uma busca para compreender como o rompimento de uma linha no interior do Ceará conseguiu bloquear o fornecimento de energia para quase todo o território nacional. A interrupção de energia começou por volta das 8h30, com a queda de um cabo de transmissão entre Quixadá e Fortaleza, mas “isoladamente, um evento dessa natureza não é suficiente para ocasionar a perturbação observada”, salienta o documento divulgado pela ONS nesta quinta-feira. Este desencaixe acionou equipamentos de proteção, e derrubou 46 linhas de transmissão, separando as regiões Norte e Nordeste do restante do país. Com isso, foi mobilizado o esquema regional de alívio de carga, denominado Erac, que derrubou o fornecimento de eletricidade de outras regiões.

Segundo a ONS, após o apagão o sistema está funcionando “em condições mais conservadoras” a fim de garantir a segurança no fornecimento de energia. Esta medida segue o protocolo previsto após ocorrências deste tipo.