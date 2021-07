Open banking: saiba o que é e como funciona o novo sistema

Regras definidas pelo Banco Central facilitam a oferta de soluções personalizadas para consumidores de serviços financeiros; entenda aqui as novidades

jcomp - br.freepik.com Open banking oferece aumento da competitividade, maior personalização, fomento à inovação e educação financeira



Open banking é a etapa mais recente da evolução do sistema financeiro do Brasil. É uma inovação que está modernizando e simplificando a comunicação entre as instituições financeiras, por meio da integração de plataformas e infraestruturas de tecnologia dos bancos e empresas de serviços financeiros. O Reino Unido foi o pioneiro a adotar, estabelecendo esse regime regulatório em 2018. Além disso, mercados em países como Coreia do Sul e Singapura trazem práticas de open banking, ainda que não haja por lá legislação específica para isso.

No Brasil, o Banco Central lidera a implementação com o objetivo de aumentar a eficiência do sistema financeiro, mediante a promoção de um ambiente de negócio mais inclusivo e competitivo, sem colocar em risco a segurança e proteção dos consumidores. O Banco Safra iniciou em junho a sua campanha de pré-cadastro para a segunda fase do open banking, que começará a valer no dia 13 de agosto, conforme cronograma do BC (clique AQUI e veja como fazer o pré-cadastro). Mas o que é o open banking na prática? Como irá funcionar? É realmente seguro? Confira a seguir as respostas para essas e muitas outras perguntas.

O que é open banking?

É um conjunto de regras criado para facilitar e modernizar a comunicação entre instituições financeiras. Com o open banking, a portabilidade dos dados bancários vai ser facilitada e o cliente poderá escolher quais instituições financeiras terão acesso aos seus dados. Na prática, essa inovação vai permitir que os dados pertençam ao cliente, não ao banco no qual possui conta. Desse modo, quando quiser investir, realizar um empréstimo, financiar um imóvel ou contratar qualquer outro serviço, ele poderá compartilhar seus dados com diferentes instituições e escolher a que oferecer condições mais atrativas.