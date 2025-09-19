Operação Carbono Oculto deve ter mais fases importantes, diz CEO da Ipiranga

De acordo com Leonardo Linden, ação da Polícia Federal é uma das mais fundamentais já realizadas pela sua capacidade de demonstrar a profundidade do assunto

Reprodução/Facebook Leonardo Linden, CEO da Ipiranga, afirma que a empresa acredita que haverá outras fases da Operação Carbono Oculto



Leonardo Linden, CEO da Ipiranga, marca de distribuição de combustíveis da Ultrapar, afirmou que a empresa acredita que haverá outras fases da Operação Carbono Oculto, que listou distribuidoras de combustíveis com ligações com o crime organizado. As falas foram feitas no Ultra Day. Para ele, a operação é uma das mais importantes já realizadas pela sua capacidade de demonstrar a profundidade do assunto. “Deve haver mais fases, que são importantes para nós”, disse. Ele afirmou que as empresas citadas na operação representam 7% do mercado no qual atuam.

Linden disse ainda ter visto melhora do ambiente de combate a ilegalidades nos últimos 18 meses, visto os avanços como o estabelecimento da monofasia do etanol. Ainda assim, ele afirma que a importação de Nafta, estimada em 300 milhões de litros por ano, é um grande problema para o setor. Segundo o executivo, esse material não tem sido destinado para o refino e, sim, ido para postos de gasolina.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ele disse ainda que há assimetrias entre quem cumpre as regras do Renovabio e que há necessidade de se desenvolver uma legislação nacional contra os devedores contumazes de tributos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert