Em São Paulo, Paulinho da Força aguarda Tarcísio sobre anistia

O relator do PL da anistia, que já vem sendo chamado também de PL da dosimetria, deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), pretende fazer uma série de encontros sobre o texto nesta sexta-feira (19) em São Paulo. Ele chegou a enviar um pedido de conversa para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas aguarda resposta. Nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes, o encontro é considerado como uma possibilidade, mas na agenda oficial de Tarcísio existem apenas reuniões com outras autoridades e despachos internos.

Segundo a assessoria de imprensa do deputado, Paulinho ainda não teve retorno do governador. Ha uma incerteza no ar sobre o assunto, uma vez que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro — como Tarcísio — defendem uma anistia ampla, com perdão aos envolvidos, e não apenas uma redução de pena, como espera Paulinho. Mesmo assim, há entendimento que o governador de São Paulo entenderia a situação, e que sabe que não é possível avançar mais, já que o conteúdo seria barrado pelo Supremo Tribunal Federal ou até mesmo no Senado.

Enquanto espera resposta, Paulinho realizou outras conversas, como com o presidente do PP, Ciro Nogueira. Logo após ser anunciado como relator do texto, Paulinho da Força anunciou que gostaria de conversar com diferentes autoridades e lideranças sobre o assunto. Na quinta-feira (18), esteve com Aécio Neves (PSDB) e Michel Temer (MDB), e divulgou vídeo mudando o nome do projeto de lei para “PL da dosimetria”.

