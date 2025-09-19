Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Beatriz Manfredini > Em São Paulo, Paulinho da Força aguarda Tarcísio sobre anistia

Em São Paulo, Paulinho da Força aguarda Tarcísio sobre anistia

Ha uma incerteza no ar sobre o assunto, uma vez que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o próprio governador, defendem uma anistia ampla

  • Por Beatriz Manfredini
  • 19/09/2025 16h03 - Atualizado em 19/09/2025 16h07
  • BlueSky
Saulo Cruz/Agência Senado Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Ordem do dia. Na pauta, deliberação de autoridades sabatinadas pelas comissões permanentes e dos demais itens constantes da pauta publicada pela Secretaria-Geral da Mesa. Em foco: senadora Damares Alves (Republicanos-DF); senador Zequinha Marinho (Podemos-PA); deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP); Enquanto espera resposta, Paulinho realizou outras conversas, como com o presidente do PP, Ciro Nogueira

O relator do PL da anistia, que já vem sendo chamado também de PL da dosimetria, deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), pretende fazer uma série de encontros sobre o texto nesta sexta-feira (19) em São Paulo. Ele chegou a enviar um pedido de conversa para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas aguarda resposta. Nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes, o encontro é considerado como uma possibilidade, mas na agenda oficial de Tarcísio existem apenas reuniões com outras autoridades e despachos internos.

Segundo a assessoria de imprensa do deputado, Paulinho ainda não teve retorno do governador. Ha uma incerteza no ar sobre o assunto, uma vez que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro — como Tarcísio — defendem uma anistia ampla, com perdão aos envolvidos, e não apenas uma redução de pena, como espera Paulinho. Mesmo assim, há entendimento que o governador de São Paulo entenderia a situação, e que sabe que não é possível avançar mais, já que o conteúdo seria barrado pelo Supremo Tribunal Federal ou até mesmo no Senado.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Enquanto espera resposta, Paulinho realizou outras conversas, como com o presidente do PP, Ciro Nogueira. Logo após ser anunciado como relator do texto, Paulinho da Força anunciou que gostaria de conversar com diferentes autoridades e lideranças sobre o assunto. Na quinta-feira (18), esteve com Aécio Neves (PSDB) e Michel Temer (MDB), e divulgou vídeo mudando o nome do projeto de lei para “PL da dosimetria”.

Leia também

'Não é bem anistiar, é diminuir a pena', diz Paulinho da Força, em vídeo ao lado de Ciro Nogueira
'Não interessa pra nós', diz Valdemar sobre PL da dosimetria

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >