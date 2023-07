Quadrilha sequestra motorista de app e família com criança em ações simultâneas em SP

Grupo abordou primeira vítima e a prendeu no porta-malas de um veículo antes de render outras três pessoas; um suspeito foi preso

Divulgação/SSP Um homem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar após confessar o crime, segundo informou a corporação



Uma quadrilha realizou dois sequestros simultâneos na noite deste domingo, 23, no Jardim Arpoador, zona oeste de São Paulo. Um homem de 18 anos foi preso suspeito de ter participado do crime. As vítimas foram um motorista de aplicativo, um casal, um homem de 39 anos e uma mulher de 36, e uma criança de 8 anos, que estavam com eles. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o grupo rendeu um motorista de aplicativos, de 65 anos, e colocaram dentro do porta-malas de um automóvel. Na sequência, com a vítima presa no porta-malas, fizeram a família refém. O intervalo de um crime para o outro foi de duas horas. De acordo com a pasta, as vítimas relataram que estavam saindo de casa quando foram fechadas por um veículo. Quatro homens estavam dentro do carro e renderam a família. Segundo a pasta, os criminosos exigiam senhas bancárias das vítimas. Ainda segundo a SSP, policiais militares faziam um patrulhamento quando suspeitaram do veículo. O suspeito de preso estava com a criança no colo no momento da abordagem policial. Ele acabou confessando o crime, segundo a Polícia Militar. O restante da quadrilha consegui fugir. De acordo com a pasta, o caso foi registrado pelo 89ºDP, que formalizou o flagrante. “As diligências prosseguem pelo 75° DP para esclarecer os fatos, identificar e localizar os outros envolvidos”, informou a pasta.