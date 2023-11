Operação contra grupo criminoso em Sergipe termina com sete suspeitos mortos e dois presos

Um dos alvos das investigações está preso pelo assassinato de um policial militar, na zona rural de Tomar do Geru, há cerca de seis anos

Divulgação/Polícia Civil do Sergipe Sete suspeitos morreram em confronto com a Polícia Civil do Sergipe



Uma operação contra uma facção criminosa em Sergipe terminou com sete suspeitos mortos após confronto com a Polícia Civil na manhã desta quarta-feira, 29, em Cristinápolis. Segundo a corporação, os suspeitos tinham ligação com um grupo criminoso investigado por homicídios, tráfico de drogas e assaltos. Duas pessoas foram presas, sendo uma em Cristinápolis e outra em Tomar do Geru. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão. Um deles no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan). Cerca de 100 policiais participaram da ação. De acordo com as investigações, os trabalhos começaram após uma denúncia anônima, que apontava a participação de um dos presos, identificado como Michel Silva Pena, como líder da facção. O mesmo foi alvo da operação desta quarta. As apurações indicam ainda uma disputa territorial entre o grupo de Michel e de outro suspeito, que atua no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. O atrito deu origem a conflitos armados e violentos, inclusive no Sul do Estado. A corporação informou ainda que Michel está preso por ter praticado um latrocínio que vitimou o então policial militar Nabal Gomes Menezes, na zona rural de Tomar do Geru, há cerca de seis anos. Outra linha de investigação dos policiais é de que um homicídio e outras cinco tentativas de assassinato, entre agosto e novembro deste ano, tenham sido de autoria da disputa de controle de pontos de vendas de droga e da facção do detento. A reportagem tenta localizar a defesa de Michel. Participaram da ação a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil, e de unidades especializadas da Polícia Militar, a exemplo do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati) e da Companhia Independente de Operações Especiais (Cioe).