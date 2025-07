Operação da Polícia Federal investiga desvio de R$ 13,2 milhões em emendas para eventos de esportes digitais

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (29) a Operação Korban, com o objetivo de investigar o desvio de recursos públicos destinados à realização de eventos de esportes digitais no Distrito Federal e no Espírito Santo. A ação ocorre em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e apura irregularidades na aplicação de cerca de R$ 15 milhões repassados à Associação Moriá por meio de termos de fomento com o Ministério do Esporte.

Segundo as investigações, os recursos, oriundos de emendas parlamentares, deveriam ter sido usados na organização de jogos estudantis de esportes digitais entre 2023 e 2024. No entanto, há indícios de falsificação de orçamentos e fraudes em processos de subcontratação, com a possível participação de empresas de fachada e ausência de rastreabilidade dos valores. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de R$ 13,2 milhões — mais de 80% do total previsto.

Embora o dinheiro tenha origem em emendas parlamentares, a PF informou que nenhum deputado é alvo da operação. A pedido da PF, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino autorizou o cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Acre, Paraná e Goiás. Além disso, foram apreendidos veículos e imóveis e houve bloqueio de contas bancárias de empresas investigadas. Ao todo, cerca de R$ 25 milhões em bens e recursos foram tornados indisponíveis.

Entre as medidas determinadas pelo STF estão a suspensão de novos repasses federais à associação investigada e a proibição de que ela transfira valores às empresas subcontratadas. Até a publicação desta reportagem, a Associação Moriá não havia se manifestado.