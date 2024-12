Operação investiga fraudes de R$ 12 milhões em saúde na Bahia

Nove pessoas estando sendo investigadas, entre servidores, médicos, secretários municipais e donos de empresas

A Polícia Civil da Bahia lançou uma operação para investigar fraudes em licitações e desvios que podem chegar a R$ 12 milhões em recursos destinados à saúde na Prefeitura de Formosa do Rio Preto. A apuração revelou diversas irregularidades, como a realização de plantões fictícios e pagamentos por serviços que não foram efetivamente prestado e exames que não condizem com o paciente, como ultrassonografias transvaginais em homens. Nove pessoas estando sendo investigadas, entre servidores, médicos, secretários municipais e donos de empresas.

A Justiça determinou o afastamento de servidores envolvidos e o bloqueio de recursos financeiros das clínicas que estão sendo investigadas. Formosa do Rio Preto, que conta com uma população de aproximadamente 25,8 mil habitantes, é um importante polo do agronegócio na região

