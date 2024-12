Quase metade dos brasileiros pretende comprar presentes no Natal, aponta pesquisa

Itens mais desejados são roupas, calçados e acessórios; levantamento da ACSP também revela que 58,9% dos consumidores optarão por realizar suas aquisições de forma presencial

Freepik 43,7% dos participantes utilizarão a segunda parcela do 13º salário para suas compras



Uma pesquisa realizada pela PiniOn para a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) revela que 46,6% dos brasileiros planejam comprar presentes neste Natal, um aumento em comparação ao ano anterior. Enquanto 31,9% dos entrevistados afirmam que não têm intenção de presentear, 21,5% ainda estão indecisos. Esse crescimento na disposição para gastar é atribuído a um cenário econômico mais otimista em 2024, com aumento da renda e recuperação do mercado de trabalho.

De acordo com os dados, 80,7% dos participantes não anteciparam suas compras durante a Black Friday, o que pode indicar um aumento nas vendas no mês de dezembro. Entre aqueles que pretendem comprar, 35,2% planejam gastar mais do que no ano passado, enquanto 44,5% têm a intenção de gastar menos. A maioria dos consumidores, cerca de 65,9%, pretende desembolsar entre R$ 50 e R$ 600.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os itens mais desejados pelos consumidores incluem roupas, calçados e acessórios, com 42,4% de intenção de compra. Quando somados, roupas e acessórios, joias, bijuterias e perfumes representam 77,6% das preferências de compra. Outros produtos que se destacam nas intenções de compra são brinquedos, itens de decoração e alimentos para a ceia natalina. A pesquisa também revela que 58,9% dos consumidores optarão por realizar suas compras de forma presencial, sendo que 44,7% escolherão grandes redes de varejo.

A maioria dos entrevistados, 65,8%, planeja pagar à vista por roupas e acessórios, enquanto 78,6% farão o mesmo em relação aos alimentos. Além disso, 43,7% dos participantes utilizarão a segunda parcela do 13º salário para suas compras. Embora as intenções de compra para celulares e eletrodomésticos tenham aumentado em relação a 2023, a disposição para financiar esses produtos é menor, devido aos altos juros.

*Reportagem produzida com auxílio de IA