Operação Leaks resulta na prisão de policial civil e advogado no Rio

Segundo informações do Gaeco, o policial civil estava repassando ao advogado informações sigilosas, obtidas do banco de dados da Polícia Civil, a respeito de membros da milícia liderada por Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho

Divulgação/MP-RJ Líder de milícias, Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, preso desde dezembro de 2023



Na manhã desta terça-feira (7), uma operação conjunta entre o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ) e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) resultou na prisão de um policial civil e um advogado. Os dois tiveram suas prisões decretadas pela Justiça. O advogado foi detido em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, e o policial na Tijuca, zona norte da capital carioca. Batizada de Operação Leaks, a ação incluiu o cumprimento de três mandados de busca e apreensão em endereços no Centro do Rio, em Barros Filho, zona norte, e em Jacarepaguá, relacionados aos acusados. Segundo informações do Gaeco, o policial civil estava repassando ao advogado informações sigilosas, obtidas do banco de dados da Polícia Civil, a respeito de membros da milícia liderada por Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, preso desde dezembro de 2023.

Os dois acusados foram denunciados pelo Gaeco à Justiça por envolvimento na manutenção da organização paramilitar “Bonde do Zinho” e por violação de sigilo funcional. Os crimes teriam ocorrido entre setembro de 2020 e julho de 2022, com pelo menos 19 consultas a nomes de milicianos no sistema da PCERJ, de acordo com as investigações da Draco. A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Corregedoria-Geral de Polícia Civil (Cgpol).

