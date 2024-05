Israel anuncia que assumiu controle do lado palestino na Faixa de Gaza

Durante a noite, tanques e aviões israelenses atingiram várias áreas e residências em Rafah

Reprodução/AFP Crianças palestinas caminham entre os escombros após o bombardeio israelense no distrito de Tal al-Sultan, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza



O Exército de Israel anunciou nesta terça-feira (7) que tomou o controle do lado palestino da passagem de fronteira de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito. Uma unidade de veículos blindados “manobrou” na área. Neste momento, forças especiais inspecionam a passagem de fronteira de Rafah, “temos o controle operacional da área”, afirmou o Exército israelense. “Estamos falando apenas do lado de Gaza da passagem”, acrescentou a nota militar. O Exército anunciou uma operação de alcance muito limitado contra alvos muito específicos no leste de Rafah. “Grande parte da organização e das pessoas na área em que anunciamos o alerta de evacuação segunda-feira (6) seguiram para uma área mais segura”, acrescentou o comunicado.

O grupo militante palestino Hamas disse na noite de segunda-feira (6) que concordou com uma proposta de cessar-fogo dos mediadores sete meses após o início do conflito que fez mais de um milhão de habitantes de Gaza irem para o sul do território. Israel disse que os termos não atendiam às suas exigências e lançou uma operação militar em Rafah. Tanques e aviões israelenses atacaram diversas áreas e residências em Rafah durante a noite, matando 20 palestinos e ferindo vários outros.

*Com informações da AFP