Ouça áudios originais históricos de Zuza Homem de Mello na Jovem Pan

Musicólogo e jornalista comandou o Programa do Zuza na JP entre os anos de 1977 e 1988; ele morreu neste sábado aos 87 anos, enquanto dormia em sua casa

ALF RIBEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO Zuza Homem de Mello morreu em decorrência de um infarto agudo do miocárdio



Zuza Homem de Mello morreu em São Paulo, aos 87 anos, em decorrência de um infarto agudo do miocárdio. O musicólogo, escritor, crítico musical e jornalista tinha forte ligação com a Jovem Pan e, além de comandar o Programa do Zuza entre os anos de 1977 e 1988, também fez grandes participações na rádio, mesmo após o fim de seu programa. Zuza fez programas marcantes, como o que falou sobre a morte de Adoniran Barbosa e o homenageou, em 1982. Em uma homenagem aos 25 anos da morte de Elis Regina no Jornal de Serviço, Zuza contou como conheceu a cantora e como ela era nos bastidores, longe dos palcos. No terceiro áudio, o musicólogo comenta a morte de Michael Jackson, em que fala sobre as suspeitas a respeito da saúde do rei do pop logo após o falecimento e sobre o legado que o artista deixou.

Ouça áudios históricos de Zuza abaixo: