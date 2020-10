Paciente morre ao ser transferida durante incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMERJ), a paciente tinha 42 anos; fogo já foi controlado

Uma paciente de 42 anos morreu durante o incêndio de grandes proporções que atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 27. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMERJ), o óbito ocorreu durante a transferência para outro hospital. Ainda de acordo com os bombeiros, as chamas se iniciaram às 9h50 e o fogo já foi controlado. Cerca de 200 pessoas foram tiradas do local após evacuação — sendo 25 em estado grave — e estão sendo transferidos para outras alas do próprio hospital. Alguns estão sendo levados a outras sete unidades de saúde da cidade e, caso haja necessidade, não está descartada a reabertura do Hospital de Campanha do Riocentro, que serviu para tratar pacientes com Covid-19 durante o momento mais crítico da pandemia, para receber os internados.

Apesar disso, ainda havia, por volta das 12h, intensa quantidade de fumaça saindo de prédios e os bombeiros atuavam no trabalho de rescaldo. Doze ambulâncias da própria corporação estão de prontidão para o caso de haver a necessidade de uma transferência em massa. O incêndio começou no subsolo do Prédio 1 e se alastrou pelo almoxarifado. O mesmo edifício concentra ainda a enfermarias e salas de raio-X. Bombeiros de dez quartéis foram mobilizados, além do Grupamento Tático de Suprimento de Água para Incêndios (GTSAI).

Por dia, cerca de 2 mil pessoas passam pelo local. O Hospital de Bonsucesso é considerado o principal dos seis federais do Rio de Janeiro. A unidade fica em posição estratégica, na Avenida Brasil, o que facilita o atendimento a pacientes de outros municípios, como os da Baixada Fluminense. Referência em serviços de média e alta complexidade, o hospital faz cerca de 15 mil consultas ambulatoriais todo mês, além de 1 300 internações, 1.200 atendimentos de emergência, 120 mil exames laboratoriais e 5 mil exames de imagem.

