Pacientes são retirados às pressas de hospital particular em chamas no DF; veja vídeos

Incêndio no Hospital Santa Luzia, na manhã deste sábado (29), em Brasília, fez com que pacientes fossem retirados às pressas do local. Os bombeiros receberam um chamado da unidade às 10h11 falando de uma explosão na cobertura. O fogo causou uma grande fumaça preta, que pode ser vista em diversos pontos da cidade. O hospital, que é uma das principais redes particulares de Brasília, fica a 10 quilômetros do Palácio do Planalto, na Asa Sul. Foram enviadas 16 viaturas da corporação e seis da Polícia Militar, e o fogo foi controlado pouco antes das 11h.

De acordo com a assessoria dos Bombeiros, os pacientes foram retirados por causa da fumaça e levados para o estacionamento, em uma área aberta, enquanto aguardaram o trabalho de rescaldo e a ventilação no prédio para retornar aos quartos. Em nota, o hospital informou que houve um foco isolado de incêndio em um equipamento instalado no telhado da unidade e que os pacientes já retornam para os quartos depois da autorização do Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.