Auxílio emergencial deve ser prorrogado até o fim do ano, mas com valor menor

“Não será R$ 600, mas também não será R$ 200”, disse o presidente durante discurso em Goiás

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Bolsonaro passou a semana em reuniões com Paulo Guedes e suspendeu uma proposta do ministro que ficava abaixo de R$ 300



O presidente Jair Bolsonaro disse, na manhã desta sábado, que a intenção é prorrogar o auxílio emergencial até o fim de 2020. Contudo, o valor do benefício deverá ser menor que os atuais R$ 600. Esta semana, Bolsonaro recusou uma proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, que estabeleceu um valor abaixo de R$ 300 ao benefício. Durante discurso em Caldas Novas (GO), onde inaugura uma usina de energia solar, o presidente disse que o auxílio é uma forma de ajudar a economia a voltar à normalidade. “Não será R$ 600, mas também não será R$ 200”, disse. O presidente afirmou, ainda, que o país passa por “restrições orçamentárias bastante sérias” e que o auxílio é “pouco para quem recebe e muito para quem paga”. Segundo ele, o custo é de R$ 50 bilhões mensais. Sem citar Guedes, Bolsonaro elogiou a equipe de ministros e afirmou que, como eles adotaram seu slogan de campanha, lançaria um novo, na sua oitava visita ao Estado. “Brasil acima de tudo, Goiás acima de todos e Deus abençoe o nosso Brasil”.

* Com Estadão Conteúdo