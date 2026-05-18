Semana começa com frio e risco de temporais no Sudeste

Além do frio, o excesso de nebulosidade vai ajudar a manter os dias nublados inibindo a elevação da temperatura, por isso as tardes serão mais geladas

Gabriel Silva/E.Fotografia/Estadão Conteúdo

O início da semana será de temperaturas amenas em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. A massa de ar polar atinge estados do sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais com destaque para o sul do estado e Zona da Mata.

Além do frio, o excesso de nebulosidade vai ajudar a manter os dias nublados inibindo a elevação da temperatura, por isso as tardes serão mais geladas. No entanto, essa massa de ar polar não é tão intensa como a primeira que, inclusive, registrou temperaturas negativas nas regiões serranas do sul, mas será mais duradoura.

Na terça-feira (19), a chance de temporais aumenta entre o centro-sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e o interior do Rio de Janeiro. As pancadas podem ocorrer com forte intensidade, acompanhadas de raios e volumes elevados. Em São Paulo também há condição para pancadas localmente fortes entre o noroeste e centro-leste do estado.

Na capital paulista, pelo menos até quarta-feira (20), o tempo fica fechado com chuva e garoa e as máximas na casa dos 20°C e 21°C. Já na região sul o tempo firme predomina e a chuva fica restrita ao ao leste e nordeste do Paraná.

Nas demais áreas, o amanhecer segue frio, sobretudo no Rio Grande do Sul, oeste e sul de Santa Catarina e sul do Paraná, com possibilidade de temperaturas negativas no estado gaúcho e chance de geada nas áreas de serra e no sul gaúcho.

Já no norte e nordeste do país, a Zona de Convergência Intertropical segue influenciando as precipitações, com destaque para chuva de moderada a forte intensidade nos estados do Piauí, Maranhão, Amapá e Pará.