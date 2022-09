Padrasto é preso após ser flagrado sem cueca com enteada de 11 anos dentro de carro

Polícia Civil vai investigar o caso; suspeito alega que passou mal e por isso estava sem roupa

PMRv/Divulgação Polícia encontrou cueca do homem no assoalho do veículo



Um homem, de 51 anos, foi preso por estupro de vulnerável, nesta quinta-feira, 22, em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O suspeito foi flagrado sem cueca, com a bermuda aberta, dentro de um carro com a enteada, de 11 anos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que atendeu o caso, a vítima estava seminua e no banco de trás do veículo. Por volta das 20h45, a polícia avistou um carro parado às margens da Rua Abraão de Souza e Silva. Ao se aproximarem do veículo, os policiais visualizaram o suspeito passar do banco traseiro para o banco do motorista. Em abordagem, o homem estava com a bermuda aberta e a cueca estava no assoalho do veículo. Já a vítima estava seminua. Questionado sobre os fatos, o suspeito alegou que passou mal e por isso tirou a roupa. No entanto, não soube explicar porque a enteada também estava sem roupa. O homem foi mantido preso. Já a menina foi atendida pelo Conselho Tutelar. A Polícia Civil vai investigar o caso.