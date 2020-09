Padre Julio Lancellotti é ameaçado, e relaciona episódio a críticas de Arthur do Val

Em resposta, candidato à prefeitura de SP diz que atitude é ‘deplorável’, e chama religioso de ‘cafetão da miséria’

Reprodução 'Depois de ataques de alguns candidatos à prefeitura contra mim, eu estou cada vez mais em risco', disse o religioso em vídeo postado nesta terça



O Padre Julio Lancellotti, famoso por ações humanitárias com a população em situação de rua no centro de São Paulo, denunciou ter sofrido ameaças nesta terça-feira, 15, e relacionou o episódio com as críticas feitas pelo candidato à prefeitura de São Paulo, Arthur do Val (Patriota), conhecido como Mamãe Falei.

“Estava aqui na praça com os irmãos de rua e vendo uma situação, e passou uma moto por aqui e o cara falou ‘padre filho da p… que defende noia'”, afirmou. “Depois de ataques de alguns candidatos à prefeitura contra mim, eu estou cada vez mais em risco. Então, quero deixar claro: se me acontecer alguma coisa, se alguém me atingir, se eu for atingido por alguém, vocês sabem de quem é a culpa, sabem de quem cobrar”.

Em uma entrevista recente ao El País, Do Val criticou as ações direcionadas a população em situação de rua. Para ele, “o centro histórico não pode ser um ambiente onde você dá a comida e o morador de rua pegue seu cobertor, durma na rua, e sabe-se lá onde esse cara vai fazer suas necessidades e largar o lixo daquela marmita”. O candidato disse que as ações promovidas pelo Pe. Júlio “não solucionam o problema”. “As pessoas acreditam que o padre conhece aquela realidade, mas não, ele aparece para dar marmita a serviço de ONGs, mas não soluciona o problema. Eu duvido que o padre tenha dado uma volta na cracolândia”.

O que o Padre Lancellotti faz é DEPLORÁVEL. A Igreja Católica tem uma linda histórica e não pode ficar a mercê de um cafetão da miséria. Nunca ameacei ninguém, nem ele. Ele é uma das maiores farsas do Brasil, em breve vocês saberão! Vou DESMASCARAR esse Padre. — Arthur do Val – Mamaefalei (@arthurmoledoval) September 15, 2020

Horas mais tarde, Arthur do Val usou as redes sociais para negar que tenha alguma relação com os ataques relatados pelo padre, que chamou de “cafetão da miséria”. “O que o Padre Lancellotti faz é deplorável. A Igreja Católica tem uma linda histórica (sic) e não pode ficar a mercê de um cafetão da miséria. Nunca ameacei ninguém, nem ele. Ele é uma das maiores farsas do Brasil, em breve vocês saberão. Vou desmascarar esse padre”, rebateu.