Paes autoriza prática de atividades coletivas em praças, parques e praias

Prefeitura do Rio ressalta que os exercícios poderão ser realizados desde que não gerem aglomerações e respeitem as medidas de proteção para conter a disseminação do coronavírus

A permanência de banhistas e atividades econômicas nas praias continuam proibidas até 19 de abril



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), liberou a prática de atividades físicas individuais e coletivas em praças, parques, praias, cachoeiras e logradouros da cidade. O decreto, publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 14, ressalta que as atividades poderão ser realizadas desde que não gerem aglomerações e respeitem as medidas de proteção promulgadas para conter a disseminação do coronavírus no Rio de Janeiro, como o uso de máscara e o distanciamento social. Fica liberada a presença de profissionais de educação física durante a prática.

“A prática de atividades físicas individuais e coletivas em praças, parques, praias e logradouros do município, bem como nos espaços abertos de uso comum em áreas particulares permanece liberada, inclusive quando orientadas por profissionais de educação física, desde que não gere aglomerações e atenda às medidas de proteção à vida”, diz o texto. Nas areias das praias, parques e cachoeiras, as atividades poderão ser realizadas em qualquer horário. Em clubes sociais e esportivos, das 6 horas até às 21 horas. A permanência de banhistas e atividades econômicas nas praias continuam proibidas até 19 de abril.