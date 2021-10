Pai de um dos meninos desaparecidos em Belford Roxo entrou para o tráfico por vingança, diz PM

Anderson de Jesus entrou para facção criminosa e foi preso em flagrante por associação ao tráfico

Redes Sociais/Reprodução Meninos estão desaparecidos desde o dia 27 de dezembro



O pai de um dos três meninos desaparecidos em Belford Roxo, na baixada fluminense, foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 29, por associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, Anderson de Jesus disse, na 54ª DP da cidade, que já fez parte de uma facção criminosa e que recentemente se associou a um grupo rival para vingar a possível morte do filho, Lucas Matheus, de 9 anos. A informação foi divulgada pelo jornal Extra e confirmada pela PM à Jovem Pan. Com Anderson, os agentes também apreenderam um fuzil AR-15 calibre 556 com 24 munições no carregador. Lucas Matheus desapareceu no dia 27 de dezembro, na comunidade do Castelar, junto com Fernando Henrique, de 11 anos, e Alexandre da Silva, de 10. A Polícia investiga se as crianças foram mortas por traficantes, mas os corpos não foram encontrados.