Apenas 2% das internações no Rio de Janeiro são de pacientes com Covid-19

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO



A cidade do Rio de Janeiro chegou aos menores índices da Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, os números vem melhorando a quase 10 semanas. Atualmente, dos internados na rede de saúde do município, apenas 2% estão com a doença. Além disso, de acordo com dados da prefeitura, a cada 100 testes da doença, apenas quatro dão diagnóstico positivo. Por isso, novas medidas de flexibilização vem sendo adotadas, como a desobrigação do uso de máscaras em locais abertos. “Temos a menor taxa de transmissão desde o início da pandemia. Dificilmente vamos ter números de transmissão e internações menores do que temos hoje. Espero que a gente continua avançando na vacinação, isso é muito importante para cada vez termos mais segurança em completar a próxima etapa de flexibilização”, disse o secretário municipal. No Grande Rio, somente a capital fluminense e a cidade de Duque de Caxias flexibilizaram o uso de máscara de proteção. Já a cidade de Niterói, o segundo município mais importante do Estado, deixou para retirar a obrigatoriedade apenas em 2022.