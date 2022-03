Pai e filho morrem após suas motos colidirem de frente no Maranhão

Nonaelton Ferreira faleceu no momento do acidente; seu pai, Raimundo Nonato, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Reprodução/Arquivo Pessoal Raimundo Nonato Ferreira da Silva e Nonaelton da Silva Milhomen, pai e filho, morreram após suas motos baterem de frente



Um trágico acidente marcou a cidade de Estreito, a 496 quilômetros da capital São Luiz, no Maranhão. Isso porque um pai e seu filho morreram no último sábado, 05, após suas motos colidirem de frente em uma estrada rural. Raimundo Nonato Ferreira da Silva, de 55 anos, conseguiu ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já seu filho, Nonaelton da Silva Milhomen, de 28 anos, faleceu no momento do acidente. Segundo Mariza Lima de Araújo, esposa de Raimundo, em conversa exclusiva com a Jovem Pan, Nonaelton foi a um assentamento próximo da fazenda onde moravam. Ao anoitecer, o rapaz pegou sua moto e partiu em direção a uma pista de avião desativada. Lá, encontravam-se sua esposa e seu pai, que voltaram para o assentamento a fim de realizar uma compra. Após algum tempo, Nonaelton percebeu uma demora e foi em direção dos familiares, que voltavam para encontrá-lo em uma moto sem farol. No momento do acidente, apenas a esposa do jovem sobreviveu.

A informação foi confirmada pela prefeitura local, já que ambos eram servidores públicos municipais, que realizou uma publicação nas suas redes sociais lamentando o ocorrido. Na nota, o poder público presta homenagem a e se solidariza com os parentes das vítimas. “Neste momento de dor e consternação, desejamos que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos”, afirma a prefeitura de Estreito. O velório e o enterro de ambos foi realizado na última segunda-feira.