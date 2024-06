Pai é preso por abusar de filha na UTI em São Bernardo do Campo

Denúncia foi feita após funcionários do hospital suspeitarem do comportamento estranho do pai; jovem de 17 anos ficava nervosa na presença dele

Um homem foi preso sob a acusação de abusar sexualmente de sua filha de 17 anos, que estava internada na UTI de um hospital em São Bernardo do Campo, São Paulo, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Funcionários do hospital gravaram a ação e fizeram a denúncia, levando à prisão do acusado no último dia 14 de maio. Além disso, o computador do homem foi apreendido pela Polícia Civil. Os vídeos feitos pela equipe de enfermagem mostram o momento em que o homem toca as partes íntimas da jovem por baixo do avental. A suspeita de assédio levou os funcionários a denunciarem o caso à polícia. A denúncia veio à tona através do programa “Profissão Repórter”, da TV Globo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado no 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo como estupro de vulnerável e cumprimento de mandado de busca e apreensão. Após a confirmação dos abusos sexuais, o homem foi preso no último dia 14 de maio, e agora, ele permanece à disposição da Justiça. A delegada Kelly Cristina Sacchetto afirmou que os exames de delito realizados na paciente comprovaram o crime. Durante a investigação, sete funcionários do hospital foram ouvidos como testemunhas. Um dos depoimentos revelou que a vítima apresentava sinais de agitação e taquicardia na presença do pai. Uma funcionária relatou que o homem chegou a tocar os seios da jovem e abrir sua fralda em duas ocasiões, além de se comportar de maneira inapropriada. A equipe de enfermagem ficou em alerta diante da situação de abuso.

