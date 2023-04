Pai revela as primeiras palavras de filho ao encontrá-lo ferido em atentado em creche de Santa Catarina

Roney Robson contou que chorou ao ouvir a criança dizendo que homem de 25 anos tinha machucado o seu pescoço; quatro crianças foram mortas no ataque

“Papai, o homem pegou e feriu o bebê aqui, tá dodói”, foram essas as primeiras palavras que o filho de quatro anos de Roney Robson disse para ele após ser atacado na creche Cantinho do Bom Pastor na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Ele foi ferido no pescoço. Em entrevista à BandNews, o homem contou como ficou sabendo do ataque e falou sobre os momentos de angústia até chegar ao local. “A direção da escola tem um WhatsApp para comunicados, eu ignorei de primeiro momento, mas meu chefe estava vendo uma live sobre isso e me ligou avisando”, contou Robson, que também enfatizou que a partir daquele momento o tempo parou para ele. “Não conseguia dirigir, estava trêmulo e em choque”, revelou o homem que não conseguiu ir sozinho até o local e contou com ajuda de um colega para chegar a escola. Robson não tem palavras para descrever o atentado. “Nossos pais iam para a escola, porque apanhei, bati ou fiz algo, nunca foi porque alguém entrou, agrediu, matou crianças”. Robson disse que em momento como esses não existe nada e nenhuma palavra que seja capaz de relaxar o coração de uma pessoa, principalmente quando se perde o filho. O menino dele está bem, teve ferimentos leves e está em casa, mas outras quatro crianças foram mortas. Segundo o prefeito da cidade, Mário Hildebrandt, as vítimas fatais são três meninos e uma menina. O ataque aconteceu na manhã desta quarta-feira, 5, em uma unidade de ensino localizada na Rua dos Caçadores, no bairro de Vila Velha. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o Samu também foram acionados para atender o caso. Em comunicado, a Polícia Militar informou que o suspeito tem 25 anos e se entregou ao 10º BPM após deixar a escola. O suspeito foi encaminhado para a Polícia Civil.