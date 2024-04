Palestrantes brasileiras relatam episódio de racismo durante ‘Brazil Conference’ em Harvard

Segundo Naira Santa Rita e Marta Melo, três meninas brancas afirmaram que as tranças delas tinham piolho

Reprodução Youtube Naira Santa Rita e Marta Melo - palestrantes da mesa sobre impacto social no Brasil



Duas palestrantes brasileiras relataram que sofreram racismo durante a “Brazil Conference”, evento realizado anualmente por estudantes brasileiros da região de Boston e que acontece na Universidade de Harvard. Naira Santa Rita e Marta Melo, embaixadoras da conferência, leram uma carta manifesto ao final de um painel sobre impacto social que era mediado pela atriz Regina Casé. A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara (PSOL) e Helder Barbalho (MDB) também estiveram presentes- no evento. Segundo as mulheres, três brasileiras brancas fizeram comentários racistas em inglês sobre as tranças e dreads delas. Conforme Santa Rita e Melo, as garotas disseram que elas deveriam ter piolho. Após a leitura da carta, Santa Rita criticou a falta de pessoas pretas no evento, bem como, medidas de combate ao racismo pela universidade. “O racismo é meticuloso e vem se sofisticando de tal modo que elas se sentiram confortáveis de proferir intencionalmente esses comentários racistas em inglês acreditando e subestimando que nós não entenderíamos”, disse Santa Rita, que ainda criticou a falta de pessoas negras entre os organizadores do evento. “Que a partir desta histórica 10ª edição (da Brazil Conference) possamos fortalecer na construção de legado do que realmente queremos de diversidade hoje e não existe Brasil sem diversidade”, finalizou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Brazil Conference utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o caso. “Após o encerramento da décima edição da Brazil Conference no último domingo (7/4), o time de Embaixadores 2024, o conselho e a coordenação do evento se reuniram para tratar da gravidade do episódio de racismo ocorrido na plateia e encontrar os encaminhamentos adequados. Em elaboração feita de forma coletiva e pelas mãos de todos, o grupo formado se comprometeu em publicar, até a próxima sexta-feira (12/4), os próximos passos da Conferência de 2025. Como princípios norteadores estão o comprometimento de que tais episódios não irão se repetir, em nome do compromisso da organização com a equidade, o antirracismo e a construção de um novo Brasil”, escreveram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brazil Conference at Harvard & MIT | BC (@brazil_conference)