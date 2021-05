Pancadão de Prêmios da Jovem Pan vai sortear um Volkswagen Nivus para o Dia das Mães

Além do carro, sorteio marcado para o próximo sábado, 8, terá mais dez presentes; confira como participar da promoção

Divulgação/Jovem Pan Pancadão de Prêmios sorteia 11 prêmios neste sábado, 8, véspera do Dia das Mães



A promoção Pancadão de Prêmios fará um sorteio mais do que especial no próximo sábado, 8, véspera do Dia das Mães. A partir das 20h, serão distribuídos, via loteria federal, um iPhone 11, uma smart TV, um notebook, uma caixa de som JBL, um celular Samsung Galaxy, uma airfryer, um fone de ouvido com bluetooth e muito mais. São 11 prêmios no total. O mais cobiçado é um Volkswagen Nivus 0 km automático. “A ideia da Volkswagen foi criar um carro totalmente novo a partir da mesma plataforma utilizada no Polo, levando muito conforto e segurança aos ocupantes. O balanço traseiro oferece um excelente porta-malas, com capacidade para até 415 litros, um dos maiores entre os modelos compactos. O volante é multifuncional, a direção tem assistência elétrica. A partida é por botão, e você tem acesso ao carro sem o uso da chave”, destaca Alex Ruffo, apresentador do programa “Máquinas da Pan”.



Para participar, basta acessar pancadaodepremios.com.br e fazer a assinatura preenchendo seus dados. Por apenas R$ 0,66 por dia, os inscritos podem baixar o app Pancadão de Prêmios, disponível para Android e iOS. A confirmação será realizada pelo e-mail do usuário. O sistema permite apenas uma assinatura por CPF e cada assinante tem direito a um número da sorte. Além de receber conteúdos exclusivos da programação da Jovem Pan, os inscritos participarão de todos os sorteios. Serão mais de 1.200 prêmios durante toda a promoção, entre eles os carros BMW X1, Nivus (dois) e Virtus (seis). No site do Pancadão de Prêmios, o público tem acesso ao regulamento e pode sanar eventuais dúvidas pela central de atendimento inteligente.

Confira a análise de Alex Ruffo, apresentador do “Máquinas da Pan”, sobre o Volkswagen Nivus: