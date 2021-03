Jovem Pan fará sorteios de prêmios que somam mais de R$ 2 milhões

Entre os itens sorteados, estão carros, videogames, smart TVs, celulares e outros; para concorrer, interessados devem acessar o site Pancadão de Prêmios, efetuar o cadastro e a assinatura

Jovem Pan Disponível para Iphone e Android, o aplicativo do Pancadão de Prêmios tem valor mensal de R$ 19,90



A partir desta segunda-feira, 1º, a Jovem Pan dará início ao Pancadão de Prêmios, uma série de sorteios em sua programação com presentes que vão desde carros a celulares e aparelhos de televisão. Trata-se de um aplicativo desenvolvido pela empresa que permite aos seus ouvintes e espectadores a possibilidade de concorrer às premiações. O aplicativo, disponível para Iphone e Android, é pago e tem valor mensal de R$ 19,90. Para adquirir o novo produto, os interessados devem acessar o site pancadaodepremios.com.br, efetuar o cadastro e a assinatura. A confirmação será realizada pelo e-mail e pelo CPF do usuário, após o pagamento da taxa mensal, que poderá ser feita por cartão de débito ou de crédito. O sistema permite penas uma assinatura por CPF. Cada assinante terá direito a um número da sorte.

No site, o público também terá acesso ao regulamento e poderá sanar as eventuais dúvidas pela central de atendimento inteligente. Entre as opções de prêmios estão carros como BMW X1, Virtus e Nivus, smart TVs, Playstation 5, notebooks, caixas JBL, Alexa, Iphone e muito mais. São mais de R$ 2 milhões em prêmios e 61 sorteios semanais. Todos serão divulgados e veiculados na programação da Jovem Pan a partir deste mês. “Com o Pancadão de Prêmios, a Jovem Pan lança mais um produto de sucesso: a maior assinatura com sorteio de prêmios do Brasil”, afirma Roberto Araújo, CEO da Jovem Pan.